Karmenil on inimeste hoolimatust raske mõista 

Vanaema ja vanaisaga üles kasvanud Karmen (30) pakub, et kõige rohkem redutas korraga tema toas kaheksa kassi. «Vanaisal läksid veidi närvid läbi, aga oli, nagu oli,» naerab ta. Mida külmemaks ilmad läksid, seda enam tundus väikesele Karmenile ainuõige teguviisina loomakestele ulualust pakkuda. «Ega vanaisa minu toas käinud, aga kasside kasvades sai ta aru küll, et elamisse on tekkinud uued loomad,» pajatab naine. Saladuse ilmsiks tulekul ei jäänud üle muud, kui kassipoegadele teine elupaik otsida. Omanikke leiti nii tuttavate kui ka sugulaste hulgast. Internetieelsele ajale kohaselt läks silt üles ka Kehra avalikule teadetetahvlile. Karmen pakub, et oleks küsimus olnud ainult vanaema otsustada, oleks kassid ka majapidamisse edasi jäänud. «Temal polnud selle vastu midagi. Vanaemal oli koer, ta võttis minule samuti koera ja tema toitis ka tänavakasse.»