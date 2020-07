5 tervislikku harjumust, mis sütitavad ka seksuaalelu 

Treening on suurepärane viis stressi vähendada. See mitte ainult ei aita stressiga toime tulla, vaid ka vabastab endorfiine. Stress on aga üks suurimaid põhjuseid, miks naised oma libiido kaotavad. Nii et kui tahad paremat seksi, katsu esmalt stressi ohjata.

3. Suhtle

Partneriga suhtlemine on enamat, kui lihtsalt „kuidas tööl läks?“ küsimus iga päev. See on oluline igas suhtes, et õppida ja kasvada koos partneriga. Sädeme emotsionaalselt elus hoidmine aitab säilitada magamistoas kirge. Minge tõelisele kohtingule, avastage koos mõni uus hobi ja harjutage aktiivset kuulamist. Kui annad partnerile märku, et päriselt kuulad teda, muutuvad teie suhted veelgi paremaks.

Lisaks sellele, et õpid partnerit paremini tundma, muudab see ka teie seksuaalset suhtlemist. Võid öelda talle, et soovid proovida midagi uut (positsiooni, rollimänge või muud) või rääkida sellest, mis teile voodis meeldib ja mis mitte.

Tee sellest harjumus – oma partneriga seksist rääkimisest. Tõsi, see võib tunduda ebamugav ja pisut veider, kuid see võib aidata parandada teie mõlema kogemusi.

4. Küsi asjatundjatelt nõu