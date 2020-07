Lugejakiri | Mees, kus su jalad on?! 

„Oli selline pühapäev, et tuli uitmõte minna kinno. Seal on praegu päris mõnus käia, sest lisaks jahedamale ruumile – kinod pakuvad vahel suisa privaatseansse,“ kirjutab Maris.

„Kui need oleks pubekad olnud, siis ma saaks aru, et pole elukogemust ja oskust ehk veel igas olukorras sobivalt käituda. Aga nad ei olnud enam lapsed. Täiskasvanud inimestelt ikkagi eeldaks, et on oskus käituda vastavalt olukorrale. Kodus võid oma diivanil tunda end vabalt, aga kino taoliseks käitumiseks ei sobi. Vaesed külastajad, kes järgmisena sellel istmel istuvad. Mina küll ei tahaks, et mu pea toetub sinna, kus ühe „härra“ jalad olid,“ on naine pettunud.