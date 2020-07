Lugejakiri | Kolleegil on ebameeldiv lõhn 

„Varasemalt olen aastate eest töötanud koos inimesega, kes pidudelt koju ei jõudnud, vaid tuli otse tööle. Ja eks me siis kolleegidega pidime kõik tunda erinevaid aroome, mida keha eritas. Minu praegune kolleeg on aga väga tore pereema, kes ei pidutse, kelle rõivad on puhtad ja igati eeskujulikud,“ kirjeldab Hanna.