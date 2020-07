ÕPETA LÄBI MÄNGU! Need neli tegevust aitavad lastel jätkusuutlikku elustiili tundma õppida 

„Jätkusuutlike kommete õppimine võib olla vägagi lõbus, eriti kui teed seda koos lapsega. Esimene printsiip laste õpetamisel on näidata head eeskuju ja alati nende küsimustele vastata. Olulised on eelkõige praktilised näited, kuidas olla hea meie planeedi vastu nii, et tulemused oleks kohe nähtavad,“ seletab ettevõtte sisekujundajate juht Darius Rimkus.

Umbes üks kolmandik kogu inimestele tarbimiseks mõeldud toidust läheb raisku. Selleks, et laps õpiks toitu rohkem hindama, tuleks talle näidata, kust see pärit on. Pealegi aitab oma toidu ise kasvatamine vähendada ökoloogilist jalajälge ja plasttoodete kasutamist. Lisaks on see ka lõbus viis lapsega koos aega veeta. Sisekujundaja kinnitas, et oma „peenrakese“ rajamiseks ei pea sul olema isegi päris aeda või rõdu.

„Sellise aia võib kasvama panna näiteks lapse tuppa või köögi aknalauale. Taimealused ei võta palju ruumi, ent mahutavad samas mitu lillepotti. Väikesed kasvuhooned sobivad ideaalselt idandamiseks ja näevad samal ajal head välja. Nii saab lapstele näidata, kuidas toit kasvab ja kui palju peab tomatite, rediste ja salatilehtede kasvatamiseks aega kulutama ja pingutama, misläbi õpib ta toitu rohkem hindama,“ räägib Rimkus.

2. Vali koju esemed, mis on valmistatud ümbertöödeldud jäätmetest

Lastele uusi ja paremaid harjumusi õpetades on kasulik esile tuua eesmärk – miks üldse midagi tehakse. Rimkuse sõnul on üks parimaid viise näidata prügisorteerimise positiivset tulemust ja kasutada kodus esemeid, mis on valmistatud ümbertöödeldud materjalidest. Kui kogu perega prügi sorteerida ja seejärel lapsele ka selgitada, mis materjale saab ümber töödelda, näidates näites polüestrist kande- või seljakotti, mõistab laps ka tegevuse tulemust ja eesmärki.

„Igal aastal kasutatakse üle saja miljoni plastpudeli ainuüksi vee tarbimiseks. Suurem osa äravisatud pudeleid lõpetab maailmameres või prügimägedel. Lapsele saab selgitada ka seda, et plastpudeli lagunemiseks kulub umbes 700 aastat. Iga pere saab aga kodus prügi sorteerida, et plasttooted saaksid uue elu teistsuguses vormis. Lisaks võiksime me kõik proovida esemeid kasutada rohkem kui ühe korra. Sorteerimise lihtsustamiseks saab kasutusele võtta prügisorteerimiseks mõeldud kastid, mis on kaunistatud värvikirevate kleepsudega, nii on see ülesanne nii laste kui täiskasvanute jaoks lihtsam ja lõbusam,“ sõnab Rimkus.