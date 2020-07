Peatoimetaja veerg | Kas eeter on eestlaste uus rahvusjook? 

Aga tegelikult tahtsin rääkida ühest teisest asjast, mida ma laadal nägin ja mis mind ehmatas. Sellist asja pole kunagi varem olnud. Nimelt müüdi laadal massiliselt eetrit. Ma ei tea, kas see on lubatud või ei – las see jääda laadakorraldajate ning müüjate südametunnistusele. Aga tõesti, see oli letile pandud näiteks nii suitsulihaletis kui ka lastesokkide letis. Veidi vindine suitsulihamüüja kiitis, et väga hästi ostetakse. «Ja koroona ajal pakun ka uksest-ukseni-teenust,» viitas ta pudelile markeriga kirjutatud telefoninumbrile. «Väärt kraam, koroonahaigeks ei jää,» kinnitas ka leti najal kõikuv purjakil kamraad kogu juttu.

No muidugi ma mäletan, kuidas vanasti Setomaal õuhkat joodi. Juuakse siiani. Aga nüüd tundub eetrist olevat saanud uus rahvusjook, kui seda isegi Lääne-Virumaal vabalt uksest ukseni tuuakse ja laatadel müüakse. Vanasti müüdi kalja, nüüd eetrit.

Õhtul kodus neid vindiseid laadalisi meenutades hakkas süda lõpuks ikkagi valutama ja uurisin oma meditsiinitaustaga tuttavalt, kas see kõik on ikka turvaline. «Noh. Selles mõttes on neil ju õigus, et eeter tõesti tapab viiruse. Aga juues see viiruseni ei jõua. Juuakse seda ikka seepärast, et imendub kiiresti ja teeb purju,» tõdes ta. «Aga kes juua ei oska ja liialdab, võib saada tugeva tervisekahjustuse. Või tekitavad aurud narkoosi ja tagajärjeks on surm.»

Millegipärast meenus mulle kunagi Pärnus toimunud metanoolitragöödia. Sest tegelikult ei ole eeter ikkagi ju naps. Ja ka selle tarbijad ei saa kunagi lõpuni kindlad olla, mis kraam «uksest ukseni» jõuab.

Nii et, sõbrad. Kui keegi teab kedagi, kes teab kedagi ... Olgem tähelepanelikud. Napsujook olgu ikka napsujook. Ja tõbede ravimine jäägu tohtrite hooleks. Nii on tervislikum.