Miski ei mõõda head maitset paremini kui pärl  

Pärli ilu ja salapära on seotud naiselikkusega, kuid mitte ainult – pärlite sünni ja tähenduse ümber keerleb lugematu arv legende. Nii käib pärlite kohta ütlus, et need tuhmuvad, kui kandja südametunnistus pole puhas.

Pärlite sünd on tegelikult üks looduse ürgseid imetegusid. Austrikarpi sattunud tilluke võõrmoodustis osutub molluski jaoks sissetungijaks, millest ta vabaneda ei suuda. Nii neutraliseeribki ta terakest lakkamatult kristalse aine kihi ehk pärlmutriga, mis ajapikku pärliteraks kasvab. See võib võtta aega kuni kaheksa aastat.

Kuna loodus üksi inimeste kasvavat himu täita ei suuda, on enamik maailmaturul müügil olevatest pärlitest kunstlikult kasvatatud. Samas on inimese sekkumine minimaalne ja pärl sünnib just sellisena, nagu auster loob. Kui esmalt kangastub silme ette täiuslik ümar vorm, siis see on pigem haruldus. Tegelikult leiab neid ovaalseid, munajaid ja lausa mügarikke.