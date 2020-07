LEIVAD ÜHTE KAPPI? 9 märki, et sa oled kooseluks valmis 

Kas su kaaslane norskab valjult? Kas ta mälub häälekalt? Kas ta on suur jalkafänn ning veedab nii mõnedki õhtud nädalas diivanil õlut juures ja jalgpallile jäägitult pühendudes? Kui see kõik sulle sobib, on super!

Kui sind midagi aga häirib, pane need asjad kirja ja katsu leida neile lahendus enne, kui kokku kolite.

6. Te argumenteerite tervislikult

Suhetes on oluline oskus tervislikult argumenteerida. Kui olete juba aasta või kaks koos olnud, olete ilmselt juba tülitsenud ja teie argumenteerimistehnika on teisele poolele teada.

Kui teie vaidlused lõppevad sellega, et te teineteisega mitu päeva ei räägi ja olustik on pingeline, pole ilmselt tark mõte järgmist sammu astuda. Veenduge enne, et oskate keerulisi arutelusid rahulikult läbi viia ja probleeme lahendada.

7. Teil on sarnased tulevikuplaanid

Kas olete juba koos oma tulevikku arutanud? See on oluline, et aru saada, kas astuda üheskoos järgmine samm. Kui ühel teist on stabiilne töökoht, millest soovite kinni hoida, samal ajal kui teine plaanib mõneks ajaks teise riiki kolida, tuleb teil seda arutada. Kui suudate koos oma tulevikku planeerida ja teineteisega kohandada, olete enam kui valmis kokku kolima.