Kollageen lükkab edasi kortse ja hoiab kogu keha nooremana 

Noores organismis uuenevad kollageenikiud pidevalt, kuid umbes 25. eluaastast hakkab keha seda ainet iga aastaga 1,5% ringis kaotama. 35aastasel on kollageeni kadu juba 15%, 45aastasel 30%, eriti suur on see menopausi alates. Vananedes kaob kiiresti just I tüübi kollageen, mille tagajärjel muutub nahk õhemaks ja jäigemaks. Kergemini tekivad lõhkenud kapillaarid ja sinikad, samuti võivad alata probleemid liigestega, osteoporoos ja luumurrud, halveneda võib soolestiku läbilaskvus.

Liigne päike hävitab kollageeni

Kollageenikadu intensiivistavad ka välised faktorid. Praegu on kõige aktuaalsem kaitsta end liigse päikese eest! Vältida tuleks suitsetamist ja toksiine. Oluline on hea ööuni. Süüa tuleks toiduaineid, milles on palju antioksüdante ja vitamiine. Tähtsad on C-vitamiini rikkad värvilised puu- ja köögiviljad ning väävlit ja oomega-3-rasvhappeid sisaldavad toidud.

Seanahk ja kondipuljong sisaldavad rohkesti kollageeni ja soodustavad selle imendumist. Head kollageeniallikad on veel loomade sidekoed, kananahk, veiseliha ja kala. Aasia naiste nahk on terve ja ilus tänu sellele, et nad söövad palju kondipuljongist keedetud ramen-suppi.

Naha lõtvumise ja teiste vananemisilmingu vastu on abi ka kreemidest ja muudest kosmeetikumidest, kuid mitte igast tootest, millel väidetakse olevat noorendav ja vananemise ilminguid aeglustav toime.

Kollageeni molekul on liiga suur, et suuta nahka läbida. Seetõttu pole abi toodetest, mille peal on kirjas, et sisaldab kollageeni. Küll aga on kasu kreemidest, seerumitest, pulbritest jne, mis aktiveerivad keha oma kollageeni tootmist. Üheks selliseks aineks, mis seda soodustab, on C-vitamiin. Seega soovitan eelistada mitte kollageeni sisaldavaid, vaid kollageeni tootmist ja naha uuenemist aktiveerivaid kosmeetikume.

Kollageeni sünteesi stimuleerivad ka leedlambid, madalsageduslikud LLLT- ( (low-level laser therapy) ehk külmalaserid ja 633 nm lainepikkusega lampidega kollageenisolaariumid, mille toime on teaduslikult tõestatud.