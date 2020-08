Järjejutt | Soome kolinud Ivika: koristajana näed ausalt ja ilustamata, kuidas päriselt elatakse 

Kodude koristaja töö on selles mõttes omamoodi, et näed ausalt ja ilustamata, kuidas päriselt elatakse. Eelmine kord kirjeldasin, kuidas paistis mulle Soome vanurite elu, ent mul olid ka mõned pered, kus kasvasid lapsed.

Mul on endal kaks juba noormeesteks sirgunud poega ja tean, et lapsed on lapsed. Oma iseloomudelt on nad erinevad, selge see. Kuid laste käitumise põhjal saab teha järeldusi ka neid kasvatavate vanemate kohta. See torkab silma juba selle järgi, kui viisakad ollakse võõrastega.