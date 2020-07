PÕNEV STATISTIKA! Mis on kõige suvisemad laste nimed? 

Aastatel 2015—2019 sündis Eestis 70 210 last. Viie aasta kõige populaarsemad poisinimed olid Robin (443), Oliver (416), Rasmus (405), Robert (387) ja Mark (356). Tüdrukud on sama aja jooksul saanud kõige enam nimeks Sofia (623), Mia (392), Maria (364), Alisa (335) ja Eliise (315).

Statistikaameti juhtivanalüütik Kaja Sõstra ja kommunikatsioonipartner Martin Ritsi sõnul kattuvas suvekuudel sündinud laste levinumad nimed suures osas ka teistel kuudel populaarsete nimedega. Samas tuleb sügavamale kaevudes välja, et on terve hulk nimesid, mis tõusevad esile just suvel. Samuti on mitmeid muidu populaarseid nimesid, mida suvel sündinud lastele panna ei soovita.

Viimase viie aasta suvekuudel sündis 19 196 last, mis on 27,3% kõikidest viie aasta sündidest. Kui mõnda nime esineb suvekuudel sündinud lastel rohkem kui 33%, siis võib seda suviseks nimeks pidada. Poiste nimedest on sellised Lev (40,5%), Revo (40,4%) ja Emil (39,1%) ning tüdrukute nimedest Karina (41,2%), Anni (40,7%) ja Miina (36,8%).

Eesnimi Lev on kõige populaarsem Ida-Viru maakonnas, kus seda nime kannab 10 000 elaniku kohta 7,58 inimest. Kõige rohkem on eesnimega Lev sündinuid augustis, mis langeb ka nimele viitava lõvi tähtkuju aega. Eesnimi Karina on samuti kõige populaarsem Ida-Viru maakonnas, kus selle nimega on 10 000 elaniku kohta 19,14 inimest. Kõige enam on eesnimega Karina sündinuid juulis.

Leidub aga nimesid, mis on küll muidu populaarsed, aga mille kandjatest on sündinud juunis, juulis ning augustis vaid umbes 20%. Suvel sündinud poistele pannakse muu ajaga võrreldes vähem nimeks näiteks Lennart (20,2%), Kirill (20,8%), Ralf (21,4%), Lucas (21,7%) ja Georg (22,5%) ning tüdrukutele Kertu (20,0%), Emili (20,5%), Säde (21,5%), Marleen (21,8) ja Meribel (22,8%).