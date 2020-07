LUGEMISSOOVITUS | Kas terapeut kui teiste emotsioonide tõlgendamise ekspert suudab iseenda tundeid lahti harutada? 

Olen suur Skandinaavia krimikirjanduse fänn ning raamatu tagakaanelt saab lisaks lugeda ajalehe Fædrelandsvenneni arvamust, et oma esimese romaaniga kirjutas Helene Flood end kindlalt norra krimikirjanduse tippu. Mis siis muud, kui jääme aga järgmist raamatut ootama!

Kui ühel päeval jätab Sigurd Sara automaatvastajale segasevõitu teate ja seejärel haihtub, kisub vanas majas kõhedaks. Asjad kaovad ja ilmuvad taas, ja kas need on kellegi sammud, mida Sara öösel pööningult kuuleb? Kes arvab nüüd, et raamat muutub õudukaks või naine läheb hulluks, siis seda õnneks ei juhtu. Küll aga selgub kohutav tõde, mistõttu on Saral üha raskem omaenda elu ja tunnetega toime tulla. Kas tema kui teiste emotsioonide tõlgendamise ekspert suudab ise oma tundeid ja juhtunut lahti harutada.

„Terapeut“ (Rahva Raamat, 2020) on mõjus ja etteaimamatu põnevusromaan, milles põimuvad valed valikud, rahulolematus, keerulised suhted, samas põnevad ja isikupärased tegelased, kelleta see raamat poleks see.