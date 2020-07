Lugejakiri | Tütar ei kuula ema sõna 

„Mulle ei jõua kohale, kuid 14aastane ei suuda oma riideid jälgida ja vastavalt olukorrale tegutseda. Ilmekas näide, kuidas laps tuli laagrist koju ja heitis riided nurka. Järgmisel päeval tõmbas ta samas märjad ürbid selga ja läks laagrisse. Kuidas ei taibanud ta neid kuivama panna? Järgmisel päeval uusi ja kuivi võtta?! Kusjuures – tegu on tütarlapsega! Ma olen talle lasteaiast saadik rääkinud, et lihtsam on asjad kohe korda teha. Aga mu jutt pole vist talle kohale jõudnud,“ kirjeldab Janne.