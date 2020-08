Ajakirjanikust isa ja tütar Einar ja Elo Ellermaa: Meile ei sobi rutiin! 

Eestis tagasi, töötas Elo aasta aega õpetajana, kuni läks ERRi töökuulutuse peale konkursile. Nüüd ta töötab saatejuht-toimetajana «Aktuaalses kaameras“. Kahel korral nädalas loeb ka hommikuti uudiseid «Terevisioonis» ja kella 17 «Aktuaalses kaameras». Eesti uudised valib ja toimetab ta ise.

«Terevisioonis» töötamine tähendab ärkamist kell 4.45. Nii varase tõusmisega ei ole võimalik harjuda, see on liig mis liig. Kui siis ka õhtuse «Aktuaalse kaamera» jaoks lugu teha, on tööpäevad ikka kohutavalt pikad ja rasked. Ent kui on vaja, eks siis tuleb teha.

Ma ei imesta, et tütar sellise koormusega töötab. Ma ise olen samasugune olnud – kui üks töö on kell 17 lõppenud, siis olen teise – olgu kirjutamise või toimetamisega – õhtul kodus jätkanud. Praegu on ka käsil töö, mida teen õhtuti ja nädalavahetustel.