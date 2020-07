LASTEAIATEE ALGAB? Kuidas last edukalt sellega harjutada? 

Lastepsühholoogide arvamus on, et umbes kolme aastane laps hakkab vajama oma ellu suhtlust teiste lastega, nii peetakse seda aega ka sobivaks vanuseks lasteaiaga alustamiseks, kuna lasteaias saab laps piisavas mahus oma ealistega suhelda, selleks eaks on laps omandanud ka esmased eneseteenindamise harjumused ja lihtsama kõne. Tihti tekib aga vajadus laps lasteaeda panna varem, enne lapse kolme aastaseks saamist. Olenemata sellest, kui vana laps lasteaiaga alustades on, on terve hulk asju, mida vanem saab ära teha, et harjumine edukalt läheks!

Siit samast kasvab välja ka esimene lasteaiaga harjumist mõjutav tegur – vanema valmisolek. Lapsed on nutikad ja näevad täiskasvanuid hästi läbi, ebakindel täiskasvanu on lapsele selge märk sellest, et kohaga, kuhu ta viiakse on midagi valesti, see tekitab lapses eelarvamusi ja hirmu, mis omakorda tingivad seda, et laps ei soovi sinna üksi jääda. Seega, enne kui viid oma lapse lasteaeda, ole kindlalt otsustanud, et see on õige, Teie perele parim valik ja lõplik otsus ning oled rahul ka välja valitud asutusega. Arutelusid ja vestlusi oma kõhkluste teemal ära pea lapse juuresolekul.

Mille peale võiks vanem mõelda, et leida endas kindlus?

Enamik inimesi peab peale lapsehoolduspuhkust tööle minema. Te teete seda selleks, et teenida ja pakkuda oma perele, ka sellele lapsele, kes läheb lasteaeda, stabiilset elukeskkonda ja paremaid võimalusi. Ärge karistage ennast selle eest, et Te ei saa kauem lapsega kodus olla.

Lasteaed pakub lapsele võimalust areneda ja sotsialiseeruda, õpetab ühiselu reegleid ja koostööd pakkudes võimalust leida esimesed oma sõbrad – tegelikult on see kõik ju see, mida vanemad oma lapsele soovivad.

Tee põhjalik analüüs oma kodukoha lasteaedadele ja –hoidudele, tutvu juhataja, ruumide ja rühmaõpetajatega, nii leiad Teie perele sobivaima koha ja meeldivad inimesed, kelle juurde lapse südamerahus usaldada saad.

Kui olete leidnud oma lapsele sobiva koha ja otsustanud, millal laps lasteaias käima hakkab, on aeg jagada seda rõõmsat uudist ka lapsega! Olles enesekindel, ei ole raske rääkida lasteaiast ja sinna minekust lapsele alati ausal ja positiivsel noodil.

Vähemalt kuu aega enne lasteaeda minekut tuleks alustada järgnevate tegevustega: