EESTLASED LAIAS ILMAS | Gruusias teed kasvatav Hanna: paanitseda ei tasu! See on tavaline, kui kaob vesi, elekter või gaas 

Gruusias teed kasvatav Hanna: paanitseda ei tasu! See on tavaline, kui kaob vesi, elekter või gaas Valeria Filippova , täna, 18:13

Foto: Erakogu

Naistelehe sari „Eestlased laias ilmas" toob teieni põnevad lood Eesti inimestest, kes on pikemaks ajaks välismaale kolinud. Aasta aega Gruusias toimetanud Hanna Villberg meenutab: „Esimesel hommikul, kui me perega Gruusias üles ärkasime, kadus meil vesi ära, sest tehti mingeid trassitöid. Mõtlesin, et issand jumal, kas nii hakkabki nüüd olema.“ Hakkaski!