Etiketi asjatundja: eramaad tuleb austada ka siis, kui tara ees pole  

„Hei, kas sa ikka tead, et vili on gluteen?“ hüüab ta fotograafiahuvilisele.

„Appi! Mul on gluteenivaba dieet,“ jooksebki neiu seepeale kähku lagedale.

Nali naljaks, aga on ikkagi ääretult kurb, kui foto pärast leivavilja maha tallatakse. Kui tahes kauni pildi saavutamiseks ega ühelgi muul põhjusel ei tohi talluda maha vilja ega turnida üle võõra aia. Kui teel on tara ees, siis ilmselt põhjusega. Parem on jätta sellest üle ronimata, veelgi vähem seda lõhkuda. Isegi kui eramaa-ala ei ole piiritletud, tuleb inimeste tööd ja vaeva austada.