KOLUMN | Reet Linna: raisku ma õuntel minna ei lase! 

Ja veel valge klaar, on teine selline pehme ja pude õun. Alles nüüd olen avastanud, kui hõrgu moosi sellest saab, kui lisada natuke kas ingveripuru või kaneeli. Üks külaproua soovitas ka koos maasikatega keeta – täitsa timm tuli!

Üks õunasort on punase põsega nagu lastelaulus ja mahlane ka. Mõni asjapulk on pakkunud, et selle nimi on lambanina. Kui tal selline lõbus nimi on, siis olen sellega igati päri. Maitseb ka väga-väga hästi ja sobib moosiõunaks. Mulle meeldib, kui õunamoos pole selline plösö ehk puder! Lõikan keetmiseks mõnusad tükid, lisan mõne nelgi ja pisut kaneeli – muud pole vajagi. Superhea pannkoogi- ja pudrumoos! Mahlaõun on ta kindlasti ka, lapsed tassivad neid suure kotiga minema, et kusagil sõbra pool mahlaks pressida.

Ahjaa! Üks õunapuu on mul veel, aga selle nime ma hoopiski ei tea. Kipuvad olema vist taliõunad, sest valmivad viimasena ja seisavad kaua. Need nimetud sobivad päris hästi õunakoogiks. Võib-olla peaksin ma nendest tegema ka «kommi asemel» kuivatatud õunu, mille maitse on mul meeles lapsepõlvest.

Mida ma üldse ei oska ja mida tuleb veel tudeerida, on õunte ületalve pidamine – ikka on mõne kuu pärast pehmed või kuivanud. Säilitamine tuleb mul aga ära õppida, sest õunakook on minu leivanumber, mida lapsed aasta läbi väga ootavad. Seda enam, et nüüd on mul hoiuruum olemas.

Raisku ma õuntel minna aga kindlasti ei lase. Mul on naabriks tore Dagestani päritolu perekond. Nende babuška küsib sügiseti ikka, kas tohib maha kukkunud õunad endale võtta. Mida ta nendega teeb, pole aru saanud, aga ära ta need viib.

Kui on aga väga hea aasta, siis on meie kandis kombeks ka korv aia taha panna ja möödujatel maiustada lasta.