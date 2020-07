Lugejakiri | Mees vaatas poes võõra naise kehakumerusi 

„Mainisin seda talle – ta ainult naeris ja punastas õrnalt. Mul jäi see hinge ikka kripeldama. Järgmises vahes märkasin naist ja pakkusin irooniaga, et kas lähme nüüd äkki hoopis sellest vahest läbi. No saaksime veel korra pilgu heita. Seda mu mees teha ei soovinud,“ täpsustab Siiri.

„Juhtus, et ka kassas sattusime koos seisma, aga naine mehe taha. Ma mehele mõnuga kommenteerisin, et võime oma koha järjekorras loovutada. No siis mängis juba tema solvunut. Ei tea küll, et mille peale tal solvuda oli. Kodus ma teda kah rahule ei jätnud. Uurisin, kas ta minu tagumikku ikka sama hoolsasti vaatab. Väitis, et suisa iga päev. No natuke päästis end ära, aga ikka kriibib see kogemus mu hinge.“