Lugejakiri | Naiste sõnasõda! Minia tahab, et ämm teeks ka nende perele kõik hoidised ja korrastaks lillepeenrad 

„Mu naine naudib kohvikuid, kosmeetikut ja poodides kolamist, aga ometigi pidime kolima maale. Ja nagu sotsiaalmeedias on populaarne, siis pidime ka meie muretsema lilled, marjapõõsad ja puud. Nüüd on kõik olemas ja kannab ilusti saaki. Sõpradele näib, et naudime elu linnast eemal, aga tegelikult see nii ei ole,“ kirjutab Jaanus.

„Mu naine sõidab endiselt linna kohvitama ja sõbrannadega niisama istuma. Aga minu ema on see, kes sõidab linnast maale, et rügada meie lilleaias ja marjapõõsastes. Ta on seda senini südamega ja heast tahtest teinud, et lapselapsed saaksid ikka põõsa küljest marju noppida ja talvel oleks moos olemas. Aga ka tema jääb vanemaks ega jaksa enam. Ta tõesti rügab meie juures palju. Aitab ka lapsi hoida. Lõpuks pidudel olen märganud, et naine ei maini kordagi mu ema osalust sellel ilus ja säras, mis meie aias on. Ta ise viitsib vahel harva mõne jupi umbrohust puhtaks teha või õunu korjata. Samas on tal kindel nõudmine, et kõik saaks korjatud ja tarbitud. Osa kingib sõbrannadele. Näiteks eelmisel aastal oli meie aiast tulnud õuntest tehtud moos koos šokolaadiga kindel kink kõigile tuttavatele. Aga selle moosi keetis kokku mu ema, mitte naine,“ selgitab mees.