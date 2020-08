Suhted „USSIKEELED“ | Miks ei tohi naine endale lasta jooki välja teha ja kuidas hallata lollakaid komplimente Andra Nõlvak, Manona Paris , täna, 12:00 Jaga: M

Kas pikantsed komplimendid on inimõigus ja osa elutervest flirdist? On see tõelise mehelikkuse tunnus, mille üle ehe naine ainult õnne tunneb ja nagu loogu esitaja jalge ette langeb?