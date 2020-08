Inimesed Julika toob iidse oskuse ka linnarahvani – tema stuudios saab lemmiku karva lõngaks kedrata Liis Ilves , täna, 12:00 Jaga: M

GALERII

Lammas Linnas: Igapäevaselt elab Julika Pärnumaal Jaani talus, mistõttu tuleb linna tulekuks alati vokid ja vill kaasa pakkida. Kindel on see, et, vokk näpus, villastuudiosse jalutav sasipäine ketraja ei pääse möödujate uudistavatest pilkudest. Foto: Robin Roots

Pärnumaal asuva Jaani talu perenaise Julika Roosi lambakasvatusest arenes välja kesklinna villastuudio. Praegu ongi naise fookus seatud ketramisoskuse edasi kandmisele ja vokkide parandamisele.