Spetsialist õpetab: nii saad valgeid ketse säravpuhtaks 

Ketsipoe Ballzy eksperdi Martin Jaago sõnul on valgete jalatsite sära hoidmise võtmesõnaks ennetus. Kui kaitsed neid algusest peale niiskuse ja mustuse eest (spetsiaalseid vahendeid müüakse igas kingapoes), on käimasid hiljem ka lihtsam puhastada.

Kui jalanõude valge osa on määrdunud, tuleb reageerida kiiresti – seisnud mustust on palju keerulisem välja saada. Parima tulemuse saad käsipesuga, kasutades selleks puhastusvahendit, harja ja vett.

Kui vähegi võimalik, soovitab Martin tugevatest kemikaalidest ja masinpesust hoiduda. Masinpesu eelistamisel tuleks kasutada ainult spetsiaalset jalanõude pesemise programmi. Selgitus on lihtne: osale materjalidele ja botaste liimitud osadele ei sobi kõrged temperatuurid ega tsentrifuug. Lisaks kaotad tosse pesumasinas pestes ka nende garantii, sest enamiku jalatsite hooldusjuhendites on nende masinasse viskamine keelatud.