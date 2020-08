Trillerdavate helide võlur: Ingridi haruldane hobi sulatab kõikide südamed! 

Tartu ülikoolis bioloogia eriala lõpetanud Ingrid on muusikaga sinasõber juba lapsepõlvest. Kui aegu tagasi jõudis kätte otsustav hetk, seisis muusikakoolis klaveriõpingud lõpetanud neiu valiku ees: kui saab esimesel katsel bioloogiasse sisse, hakkab seda õppima. Kui ei, läheb helikunsti radadele. Esimene katse õnnestus, kuid muusika püsis jätkuvalt südames.

Tudengipõlves mängis ta ülikooli rahvakunstiansamblis duurkannelt. Siis kadus vahepeal otsene side muusikaga ära, ent kuus aastat tagasi liitus naine Biomeedikumi laulukooriga ja käib seal tänaseni.

Sel kevadel lõpetas Ingrid muusikateraapia magistriõpingud ning aasta tagasi astus Eesti muusika- ja teatriakadeemiasse õppima muusikateaduse ja -korralduse eriala, kus on kohustuslikud ka klaveriõpingud. Nii naasis tema ellu klaverimuusika. Väntorel on selle kõrval aga puhtalt hobi – uus ja põnev avastus ning mängimise ind kasvab iga aastaga.