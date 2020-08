Hedvig Hanson: võtsin töökaotust filosoofiliselt – miski siin elus polegi kindel 

On augusti esimesed päevad. Hedvig (45) nokitseb oma Viljandi äärelinna aiakeses lillede kallal ja tõdeb, et naudib oma uut kodu väga. «Siin on privaatsust ja ümberringi loodust. Poleks arvanud, et saan linna servas sellise looduskogemuse,» silmitseb ta rahulolevalt oma valdusi.

Eriti rõõmustab teda muidugi uue kodu aed. «Kasvatan peamiselt lilli. Ja toimetan siin just parasjagu. Nii et oleks ikka rõõmu, mitte tüütu kohustus,» räägib lauljanna. «Olen mõelnud isegi Räpina aianduskooli peale,» naeratab ta. «Sest aiandus huvitab mind tõesti.»