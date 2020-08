Ära unusta: lapse suhe toiduga saab alguse pere toidulauast 

Reeglid tarvilikud

Lapsele ei soovitata söögiajaks pakkuda liiga palju valikuid. Kuigi meile võib tunduda, et mida suurem valik, seda parem, võib see lapses tekitada segadust. Nii võib ta lõppkokkuvõttes toidust üldse keelduda, sest ei ole suuteline otsustama, mida ta süüa soovib ja mida mitte. Maksimaalselt võiks väikelapsele pakkuda 2-3 valikut üheks toidukorraks, mitte rohkem.

Abi on ka kindlatest toidukordadest. Lapsed vajavad reegleid ning kindel graafik annab aimu, kas lapsel võib tõepoolest olla kõht täis või on tema isutusel mõni muu põhjus. Samuti aitab see vältida toidukordade vahelist ebatervislike ja suhkrurikaste näkside tarbimist, mis suuresti isu rikuvad. Soovitav on päeva jooksul panna paika kolm põhitoidukorda ja kaks kuni kolm tervislikku vahepala.

Söömise puhul on oluline roll ka emotsioonidel. Väga levinud söömishäire nii laste kui täiskasvanute seas on stressisöömine või liigsöömine, mille käigus süüakse nö teatud perioodi vältel tekkinud negatiivseid emotsioone. Lapseea liigsöömine on mitmete uuringute kohaselt tingitud lapsevanemate mitteseotusest, emotsionaalsest mittereageerimisest ning perekonnasisese kehakaaluga seotud kiusamisega. Liigsöömise taga peitub mitmeid emotsioone ja üleelamisi ning lapsevanema peamine roll on kaalule keskendumise asemel aidata lapsel nendega toime tulla.

Ära sunni

Ohtlik on ka taktika, mille käigus premeeritakse last söögiga, eriti magusa ja rasvasega, näiteks pärast taldriku tühjaks söömist antakse lapsele kommi või suhkruga magustatud jooke. Mõlemal juhul tekib lapsel toiduga ebatervislik emotsionaalne side. Toit ei ole ei stressileevendus ega auhind ning sellise mõtteviisi kultiveerimine on ohtlik ning võib viia tõsiste toitumishäireteni.

Toidukommete harjutamise eesmärgiks on last mitte millekski sundida, vaid teha talle selgeks, mis on tema keha ja vaimu jaoks hea ning kasulik ning tekitada temas järk-järgult loomulik huvi uute toitude ja maitsete vastu.