Juustega hädas? Enesekindlamaks võid saada parukat kandes 

Kõiki pole õnnistatud lõvilakka meenutava frisuuriga või on kiharad kadunud karmi haiguse tõttu. Äkki oleks aeg kaaluda paruka soetamist?

«Kehvemate juustega daami silmates mõtlen alati, miks ta ometi parukat ei kanna?! Kas ta ei tahagi siis ilus olla?» arutleb Marianne Must (62) kirglikult. Tema ise on väga kehvade juustega hädas olnud terve elu. «Hõre ja peen karv, pidevalt ludus, lähevad kiiresti rasuseks. Selliste juuste elule puhumine on paras nõiaring. Ei aita siin koolutamine, erinevad kohevust lubavad imevahendid, kiidetud kookosõliga mässamine … Olgem siis juba ausad. Kehva juuksega on kõik peale paruka soetamise raharaiskamine.»