Mootorsõidukitehnikuks õppinud Kerttu: vanemad on mind üritanud naiselikemate alade peale suunata 

Kerttu tunnistab, et teda huvitavad paljud asjad. "Lapsepõlves köitsid mind meeletult Mehhiko seebikad, mida vaatasin söögi alla ja söögi peale. Proovisin ikka neid jäljendada. Kuna enamiku aega veetsin vanaema juures, siis tema silma all need etendused aset leidsid. Tema arvas ikka, et minust tuleb näitleja," räägib Kerttu.

Kerttu Kõlli Foto: Erakogu

Lähemad tuttavad ütlesid aga, et tehnikuks õppimine oli loogiline samm. Ehk on see geenides? Kerttu isa on nõukogudeaegne autotehnik ning endine autosõiduõpetaja. Masinad on Kerttut huvitanud kogu aeg. "Olgugi et 9. klassi lõpukleidi õmblesin ma endale ise. Asi hakkas laiemas pildis hoogu koguma kuus aastat tagasi, kui elu viis mind kokku inimesega, kes autode kallal nokitseb. Otsustasin, et aitab küll, ma tahan ise osata," räägib Kerttu.