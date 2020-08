Avesta praktilised õpetused igaks päevaks 

PÄEVA OLEMUS:

Päikese päev on pühendatud taevale. Taevaväravad on avatud ja meile on antud võimalus näha taevaseid kirju ja endeid. Peamiselt peituvad need pilvede kujus, aga vähemtähtsad pole ka muud taevased nähtused, kaasaarvatud linnud, lennukid ja muu säärane. Tõlgendus on individuaalne, aga usaldada tuleks esimest mõtet. Samas oleme ka ise taevaste kontrolli all, aga eriti meie käitumine: viisakusreeglite täitmine ja külalislahkus.

Kuutsükli 24.päev on seotud mehelike energiatega. See on liigsest vabanemise, vana lagunemise ja uue loomise aeg. Ohtlik on midagi alustada, sest tulemus võib olla oodatule vastupidine. Tuleb olla kõige toimuva suhtes äärmiselt tähelepanelik. Ei tohi lubada, et sind haaraks väljapääsmatuse tunne, sest väljapääs on alati olemas.