Maroko sultan on suurim voodikangelane ajaloos 

Aastatel 1672–1727 riiki ohjanud Moulay Ismail oli üks esimesi valitsejaid tänini Marokos võimul olevast dünastiast. Enda väitel pärines Ismail koguni prohvet Muhamedi suguvõsast.

Meest tunti kõigis Euroopa kuningakodades, kuid eeskätt teati teda võimsa ehitusmeistrina. Kõik Ismaili valitsemisajal püstitatud ehitised on imposantsed ja väga ilusad. Nii kodus kui ka võõrsil muutus sultani ehituskirg lausa tema võimu sümboliks. Ühel hetkel asetsesid Prantsuse kuningas Louis XIV ja Maroko sultan oma ehituskire tõttu suisa redeli ühel pulgal.

Valitseja asutas ka Meknesi – riigi ühe neljast ajaloolisest pealinnast. Sinna rajati saunu, ühiskondlikke hooneid ja elamuid. Linna ehitati ka 76 kindlust ja kogu toredust kaitses 25 kilomeetri pikkune kaitsemüür.

Endale lasi mees püstitada suure palee ja ümbritses ka selle tugevate kindlusemüüridega. Lisaks rajati aiad basseinide, purskkaevude, eksootiliste taimede ja puudega, mis kõik meenutas idamaist muinasjutuaeda. Välisriikide tollased saadikud tunnistasid, et see palee on üks suursugusemaid kogu maailmas.