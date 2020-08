Müstika Horoskoop 12. kuni 18. august Naisteleht , täna, 05:00 Jaga: M

Foto: Anneke Schram

JÄÄRElu on täis väljakutseid ja sul tuleb mitmes valdkonnas teha tähtsaid otsuseid. Kaugeleulatuvate plaanide tegemine pole sulle just eriti omane, aga nüüd on see asjakohane.Pane tähele! Su elu mõjutavad tugevad energiad. Iga valdkond, kus oled asjad tegemata jätnud, tuletab end nüüd teravalt meelde. Kui oled paindlik ja mõistev, tuled raskustega paremini toime.