Naistearst: üleminekuiga ei pruugi olla negatiivne kogemus 

Seksuaalhäireid esineb igas vanuserühmas. Näiteks viis protsenti naistest ei saa kunagi orgasmi, kuid nad ei kannata seetõttu, neil on väga tore seksuaalelu. Kui aga keegi kogu aeg kõrva sosistab, et sa pole seetõttu normaalne ja sa pead orgasmi saama, hakkabki naine end halvasti tundma. See on utreeritud näide, kuid nii see on.

Kõige värskemad Naistelehe uudised otse sinu postkasti Huvitaval kombel näitavad uuringud, et nooremas eas esineb seksuaalelus häireid harvem, kuid need põhjustavad sagedamini elu segavat stressi. Vanemas eas tuleb neid rohkem ette, kuid need ei häiri.

Seksuaalsus on väga kompleksne nähtus, mida mõjutavad nii isiksusest endast kui ka ümbritsevast maailmast tingitud tegurid. Seksuaalsusest osa on füüsiline võimekus seksuaalaktiks, kuid sama suur roll on lähisuhete kvaliteedil, intiimsusel, oma elu jagamise võimel. Küpses eas hinnatakse lähedust ja elu jagamist tihti enam kui füüsilist sooritust. Uuringud näitavad, et hea seksuaalelu aluseks küpses eas on aktiivne ja positiivne seksuaalelu nooremas eas.

Kuigi olukord on palju parem kui aastakümneid tagasi, on ikka Eestis veel nii, et mehed surevad nooremana ja naised jäävad vanemas eas üksikuks. Lähedussuhet ja elurõõmu mõjutab kindlasti see, kui hea on kaaslase tervis.

Küpses eas on elu paigas, kodu olemas, karjäär tehtud ning võitluseid pole enam tarvis pidada. Sel ajal on teineteise jaoks tihti palju rohkem aega ja paljudel paaridel läheb seksuaalelu hoopis toredamaks, sest neil on viimaks aega pühenduda ning oma suhet arendada.

Kuidas siis kõige paremini toime tulla asjadega, mida me muuta ei saa?

Kõik sõltub ikkagi sellest, kuidas oleme muutuste suhtes eelhäälestatud, kuidas end armastame, millist elu oleme elanud, kas oleme oma valikutega rahul. Kui ei ole, on meil alati võimalik uut elu alustada. Tuleb lihtsalt otsustada, et minu elu on minu käes ja keegi teine ei saa seda elada. See, kas ma otsustan õigesti või ei, on ka puhtalt minu sisetunde küsimus. Frustratsiooni tekitav müüt on kindlasti see, et me justkui peaksime olema lakkamatult õnnelikud. Nii see kindlasti pole.