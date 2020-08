Arst räägib levinumatest jalamuredest ja annab nõu hädade leevendamiseks 

Tallatugede suurim probleem on see, et need teevad kinga kitsamaks. Ehk kui need on välja kirjutatud, muretse sellised jalanõud, millelt saab sisetalla eemaldada ning asemele panna tallatoe – sellised on paljud sportjalanõud. Tihti tehakse aga viga sellega, et tallatugesid kiputakse kandma vaid talvesaabastes või muudes välijalatsites. Paljud püüavad valu leevendada ka paljajalu käimisega. Paraku pole päkavalude ajal, hüppeliigese väärasendi või madalate jalavõlvide korral ühest ega teisest nimetatust kasu. Kui tallatoed on välja kirjutatud, tuleb neid vaevuste vähendamiseks kanda.