VÄÄRTFILMID KOJU KÄTTE: täna algaval armastusfilmide festivalil saab osaleda ka virtuaalselt 

Kokku on 15. augustini kestva festivali kavas 17 linateost, mis käsitlevad armastuse kõikvõimalikke variatsioone. Festivali alateemaks on tänavu kunst ja näha saab filme Banksyst, Marcel Duchampist, Alberto Giacomettist ja teistest kunstnikest. Mahukast kõrvalprogrammist leiab ligemale 30 üritust.

„Tartuff on loonud virtuaalse kinosaali selleks, et pakkuda huvilistele võimalust saada Tartuffi filmiprogrammist osa ka kodus, ilma Raekoja platsile või Athena keskusesse tulemata, et vähendada koroonaleviku ohtu. Ühtlasi on see hea võimalus näha meie filme ka neil, kes on Tartuffist kuulnud, aga pole kunagi saanud sellele tulla,” ütles festivali juht Kristiina Reidolv.