Villane ja pisut üle võlli – seto pits inspireerib 

Nüüd, veerandsada aastat hiljem, võib Ulvet (64) nimetada seto pitsi taas pildile toojaks. Sest sellest ajast saati on naine rõõmsat pitsi heegeldanud, tema näppude all on valminud nii suurvormid kui ka pisikesed detailid argistele tarbeesemetele.

Seto pitsi eristab teistest pitsidest Ulve sõnul kaks asja: see on värviline ja selle valmistamiseks kasutatakse villast materjali. Lisaks tuntakse Eestis värvilistena veel ka kihnu ja muhu pitse.