Tartuff on taas käes! 5 soovitust, mis valikut teha aitavad 

Hmh, troopiline melodraama? Just nõnda nimetab oma filmi Brasiilia režissöör Karim Aïnouz. Ja miks ka mitte! Siin on eksootikat, pingeline intriig ja kuumad hõõguvad tunded – see on melodraama kõige paremas mõttes. 1950ndate Rio de Janeiros surub ühiskonna konservatiivsus alla kahe üksteisega kokku kasvanud õe unistused ja lahutab nad lõpuks sootuks. Film on pühendatud kõigile naistele, kellest ühiskond on mööda vaadanud, neid nähtamatuks pidades. Maineka Cannes´i filmifestivali auhind ja mitteingliskeelsete filmide Oscari Brasiilia kandidaat.