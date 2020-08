Pere ja lapsed „MÕTTEKOHT“ | Mida teha, et suvesuhe kogu senist elu pea peale ei keeraks? Silja Paavle , täna, 11:09 Jaga: M

„Kui keegi tahab pärast kirglikku ööd sinuga rääkida, ole ettevaatlik. Kui soovid seda ööd suvesuhte raames hoida, ära parem üldse hakka,“ hoiatab psühholoog ja pereterapeut Kätlin Konstabel. Et inimese meeltes on suve sünonüümideks vaheldus, vabadus ja rõõmutunne, võib tema sõnul igaühega juhtuda, et suvel hakkab süda mõnd inimest kohates kiiremini põksuma.