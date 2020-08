MITTE AINULT SÕNAKÕLKS: kallis, me kasvame lahku! 

Kõik peaks ju hästi olema, aga siis on tihtipeale naine see, kes teatab, et nüüd on aeg lahku minna ja põhjust ei oskagi otse öelda muud kui "me kasvasime lahku".

Mida see veel tähendab?

Ei osanud minagi seda pikka aega sõnadesse panna, kuni nüüd alles, ennast ja teisi jälgides, jõudsin arusaamani, mis sellega siis on. Mina näen seda nii, et Naine vajab Meest, kes rabab pere heaks, hoiab, toetab, annab nõu ja on olemas; kuid sama palju vajab naine emotsioone, tundeid ja kohalolu, et süda õitseks ja hing naerataks.

Ei, mitte ainult mehe füüsilist keha, vaid ka emotsionaalset kohalolu!

Päevad mööduvad, pere saab õhtul kokku, sööb koos, võibolla käib koos väljas või reisil, aga puudu on emotsionaalsest sidemest, mis looks hingelise kontakti. Koju tulles on mees mõtetes tööl või kiirustab kuskile, või on otsapidi juba järgmises tegevuses või päevas. Ei ole seda sidet, et ma olen olemas Sinu jaoks, siin ja praegu, sada protsenti. Isegi kallistades või suudeldes, rääkimata muust, unustatakse võtta see aeg, et tunnetada iga sekundit ja sentimeetrit, mida puudutad. Muide, suudeldes ja voodis naine tunneb ära, kui mees pole hetkes temaga samadel koordinaatidel, vaid mõtetes kuskil Kariibi mere saartel midagi ette kujutamas, et oleks värvilisem ja kirevam. Usun, et vastupidi on see samamoodi.

Emotsionaalse läheduse puudumine

Miks mõeldakse igasugu asju välja, et "tekitada kirge"? Tihtipeale naine hakkab otsima enda rahulolematuse põhjuseid. Leiab hobid, läheb kooli või võibolla mujale tööle, muudab keskkonda, laseb kodus teha remondi vms, et leida või täita seda tühikut enda sees. Kui igasugused trikid kuskile ei vii, siis ajaga hiilib ligi suhtest loobumine, kuniks täieliku emotsionaalse eemaldumiseni. See ongi lahku kasvamise protsess, mis ei toimu mitte tundide ega päevade, vaid aastatega. Kuna meeste fookus on tihti mujal, siis isegi kui naine vaikselt vihjab probleemile ning oma vajadustele, siis ei jõua kahjuks selle kriitilisus mehele tihti lihtsalt kohale, mispeale selline teema tulebki kui välk selgest-õnnelikust taevast.