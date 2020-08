Olev Subbi näitus: kes on see sinise kleidiga tüdruk maalilt? 

Sinises kleidis neiu, korv käes, seisab reklaamplakatitel, mis kutsuvad Adamson-Ericu muuseumisse. Tuleb välja, et maalil «Tüdruk uksel» on ka lihast ja luust inspiratsiooniallikas.

«Sa olid Subbi muusa?!» uuris Ruth-Kajalt (74) tema sõbranna. «Ei olnud,» lükkab naine oletuse ümber, sest tema jaoks on muusa keegi, kellega jagatakse intiimset lähedust. Pigem on ta nõus teise sõbranna pakutud tiitliga Paleus. «Paleus on ju kättesaamatu ideaal, ilmselt olingi talle see,» arvab Ruth.