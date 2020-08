12 nippi, kuidas teha abieluettepanekut parimal moel 

Väga lihtne on minna Youtube'i või Instagrami ja kopeerida sealt mõni suurepärane ettepaneku tegemise viis, kuid võimalusel tuleks seda vältida. Mõtle enda ja oma partneri suhtele: võib-olla saab abieluettepanekut siduda teie esimese kohtingu või suudlusega? Või hoopis valida selleks koht, kus sa avastasid, et oled temasse armunud? Tee abieluettepanek nii, et kallim tunneb, et kõik on valitud just ekstra tema järgi. See ei pea olema super-hüper loominguline, kuid võiks olla eriline.