Kultuur LUGEMISSOOVITUS | Raamat, mis muudab meie suhtumist enda ümber kasvavasse Silja Paavle , täna, 19:41

Hope Jahreni teos "Laboritüdruk" kirjastuselt Varrak. Foto: Silja Paavle

Kui kohtuvad töökus ja armastus, on võimalik liigutada ka kõige suuremaid mägesid. See on põhiline sõnum, mis jääb kõlama kirgliku taimeteadlase Hope Jahreni raamatust „Laboritüdruk“.