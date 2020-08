Avesta praktilised õpetused igaks päevaks 

PÄEVA OLEMUS:

Päikese päeva ilmestavad aktiivsus ja suur pinge. See on Taevalike Sõdurite päev, mil inimeselt nõutakse vaprust, nõrkade ja solvatute kaitsmist ning füüsilist reipust. Täna tuleb alustada, kuid mitte lõpetada asjaajamisi. Võib riskida, kuid riski ei tohi suhtuda kire ega emotsioonidega.

Kell 7.07 algava kuutsükli 2.päeva märksõna on soovide tulv. Täna saadud informatsioon on tähtis kogu eeloleva kuu jaoks. Tuleb mediteerida kasulikele asjadele ning sinu füüsiline keha teeb korrektuuri toiduainete ja mentaalne keha inimeste ning muude asjade suhtes. Millele mõeldes tunned iiveldust, see on sulle kahjulik.