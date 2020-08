Lapsepõlves ränga õnnetuse üle elanud Uno Turo: „Ma ei teagi, mis tunne on elada kahe käega.” 

Uno isapoolne vanaema Marie oli Ülenurme mõisa virtin ja vanaisa Hans pidas samas aedniku ametit. Seal nad kohtusid ja pere lõidki. Kui mõisnik sõja eest pakku puges, andis ta oma aia Hansule rendile. Tragi mees hakkas aedvilju kasvatama ja turul müüma. Kogutud raha eest osteti Tartusse aiaga maja, kuhu mahtusid ka üürnikud.

Uno sündis ja kasvas vanaisa majas ema Hilda ning isa Oskari hoole all. Pereisa oli trükitöö lugupeetud meister, kelle käe all valmis eestiaegne entsüklopeedia ja suur piibel. Ema oli gümnaasiumi lõpetanud neiu.

«Kui minuga õnnetus juhtus, jäi ta koduseks,» ütleb Uno häälevärinal. Ent kuni viienda eluaastani kulges kõik hästi. «Väga palju ma lapsepõlvest ei mäleta, aga see on küll siiani meeles, et kui ma leetreid põdesin, tõmmati toas kardinad ette. Valgust ei tohtinud selle tõvega peale lasta.»