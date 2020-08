5 asja, mis peaksid kindlasti sinu meigikotti kuuluma 

Kanna õhuke kiht kreemi näole igal hommikul, pärast seda kui oled nägu pesnud, kuid see on endiselt niiske. Enne meigi pealekandmist lase kreemil täielikult kuivada. Enne magamaminekut niisuta nahka uuesti, nii ärkad hommikul säravamana.

Kui sind pole just õnnistatud absoluutselt veatu nahaga, on su näol kindlasti mõned laigud, tumedamad kohad, armid või tumedad silmaalused. Peitekreem aitab neid varjata. Peitekreeme on erineva struktuuriga – vedel, kreemjas ja pulgakujuline. Vedelad on neist kõige kergemad ja sobivad hästi kuivale nahale.