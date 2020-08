Mis imeloom on energiavesi jas kas see on ikka energiajoogist parem? 

«Energiavesi on kofeiini, vitamiinide ja mineraalidega rikastatud energiaallikas,» tõdeb Belief Water OÜ turundusjuht Rain Lukas.

Tema sõnul hakati energiavett Eestis tootma kindlal põhjusel: üha enam kasvas nõudlus tervislikumate alternatiivide järele, mis asendaks kohvi ja tavalisi energiajooke. Inspiratsiooni saadi IT-sektorist, kus kofeiini tarbimine on kõrge.

Uudsetest toodetest jäeti välja tavalistele energiajookidele omased ained, näiteks tauriin ja guaraana. Samuti sisaldavad eestimaised joogid võrreldes tavaliste energiajookidega 50–60% vähem suhkrut ja seejuures kasutatakse vaid puuviljasuhkrut.

Raini sõnul sobib energiavesi kõigile neile, kes peavad kiire elutempo tõttu lisaenergiat tarbima – olgu siis autoroolis, trennis või pärastlõunase väsimuse korral. Siiski tuleb ka energiavett juues tähelepanu pöörata soovituslikule päevasele kofeiinikogusele. Ühe täiskasvanu kohta on see keskmiselt 400 mg. Üks pudel Beliefi energiavett sisaldab 190 mg kofeiini ja see võrdub umbkaudu kahe kohvitassiga.

Raini hinnangul sobib energiavesi ka janukustutajaks. Kui ühte pudelit tarbida rahulikult pikema aja vältel, pole selle mõju nii suur nagu kiiresti juues. Küll ei maksaks seda kapist välja tõsta õhtul enne magamaminekut.