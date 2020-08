Sõitke seenele! Aga lõpp-peatuseks valige Narva 

Kui sel suvel kohustuslikus Klaipedas ja Kuldīgas on juba käidud ning Kuressaares elavad sugulased on lakkamatute küllalunimistega surmani ära tüüdatud, pakkige pere ruumikasse mahtuniversaali, visake metsapeatuste tarbeks pardale ka paar seenekorvi ning minge ja taasühendage Narva Eestiga. See on väga lihtne – tuleb vaid kohale sõita ja juba ongi ta teie jaoks ühendatud.

Nagu kõik asjad ja teod siin ilmas, tuleb ka Narva asetada konteksti ja perspektiivi. Kõigepealt tasub meenutada tõe näoga legendi, mille kohaselt on Narval eesti keele ja kultuuri säilimises võtmeroll.