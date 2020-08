Briti organisatsioon soovitab: kanna seksides näomaski! 

Briti organisatsioon The Terrence Higgins Trust soovitab inimestel hoiduda intiimsustest nendega, kes ei kuulu nende nii-öelda toetusmulli, ehk siis võõrastega. Twitteris kommenteeritakse, et see soovitus pole praktiline ja seda on lausa võimatu saavutada. Organisatsioon nõustub, et säärane soovitus on tõepoolest üsna ebarealistlik, kuid neil on teinegi soovitus – kandke seksides näomaski! See aitavat viiruse levikut vähendada. Kõige ohutum oleks muidugi voodit jagada inimesega, kellega elatakse koos, kuid leidub teisigi soovitusi: „Aitab see, kui mitte suudelda, kanda näomaski ja eelistada sekspoose, kus inimesed ei ole nägupidi kontaktis. Samuti aitab suuseksi ajal kondoomi kasutamine. Lisaks peaks enne ja pärast seksi pesema või kasutama desovahendit,“ teatab organisatsioon. Kui see kõik tundub aga imelik, julgustatakse inimesi distantsilt seksima – seda siis telefoni või video teel.