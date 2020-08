Horoskoop 19.-25. august 

SÕNN

Teisi tõmbab sinu poole. Oskad hästi kõigi meelt lahutada, seltsiüritusel viibimine ei tundu rutiinsena nagu vahel varem. Sinu loomejõud on ka tavalisest võimsam.

Pane tähele! Üks partnerlus nõuab veidi suuremat pühendumist. Üks inimene pole päris valmis sinuga koostööd tegema või on otsustanud lihtsalt oma tee valida. Muutused on head, kui need pole äärmuslikud.