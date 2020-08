Kiri toimetajalt | Rõõm hakkama saamisest ja elamisest 

Ometi jääb lihtsamat teed minnes puudu ühest olulisest asjast. See on rõõm hakkama saamisest ja elamisest. Võin kihla vedada, et heegeldatud laudlinale tekkinud plekki vaadatakse hoopis teise pilguga, kui linik on valminud oma näppude vahel, mitte pole tellitud mõne euro eest internetikaubamajast.

Seda rõõmu olen kogenud terve suve Eesti toredaid käsitöömeistreid külastades ja neist Naistelehte artikleid kirjutades. Olen neilt õppinud nii mõnegi kasuliku nipi!