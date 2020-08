Kirjanik Sass Henno avab Pahanduste kioski, kust ka tema kuulsaid pelmeene saab 

«Ma isegi tahaks, et see oleks minu idee olnud, aga seekord ei olnud,» tunnistab Sass (37). Nimelt pakkus suve alguses Astri Grupp talle kui pelmeeni- ja reklaamiärikale välja, et Balti jaama turule võiks kerkida kogukonnapood, millele oleks vaja eestvedajat. «Olin sekundiga nõus,» sõnab Sass. Niisiis vahetati mõtteid ja löödi käed – idee turult, teostus Sassilt. «Nii turg kui ka mina oleme värsked ja ootusärevad. Vaatame, mis saama hakkab, kuidas käima läheb,» on värskel poeomanikul põhjust põnevil olla.